Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу
25 червень, 22:55
24 червня Горохівська громада провела в останню дорогу військовослужбовця Олексія Кашубу.
Про це повідомили у громаді.
Солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1996 року народження, загинув 19 червня внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Панахида за загиблим Героєм відбулася у Свято-Преображенському храмі села Бистровиця.
«У пам’яті близьких Олексій назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Та найважче для мами, котра не змогла приїхати на похорон Героя з окупованої Херсонщини", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у громаді.
Солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1996 року народження, загинув 19 червня внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Панахида за загиблим Героєм відбулася у Свято-Преображенському храмі села Бистровиця.
«У пам’яті близьких Олексій назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Та найважче для мами, котра не змогла приїхати на похорон Героя з окупованої Херсонщини", - йдеться у дописі.
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