Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу

Олексія Кашубу.



Про це повідомили у громаді.



Солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1996 року народження,



Панахида за загиблим Героєм відбулася у Свято-Преображенському храмі села Бистровиця.



«У пам’яті близьких Олексій назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Та найважче для мами, котра не змогла приїхати на похорон Героя з окупованої Херсонщини", - йдеться у дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 червня Горохівська громада провела в останню дорогу військовослужбовцяПро це повідомили у громаді.Солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1996 року народження, загинув 19 червня внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.Панахида за загиблим Героєм відбулася у Свято-Преображенському храмі села Бистровиця.«У пам’яті близьких Олексій назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Та найважче для мами, котра не змогла приїхати на похорон Героя з окупованої Херсонщини", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію