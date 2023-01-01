Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу

Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу
24 червня Горохівська громада провела в останню дорогу військовослужбовця Олексія Кашубу.

Про це повідомили у громаді.

Солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1996 року народження, загинув 19 червня внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Панахида за загиблим Героєм відбулася у Свято-Преображенському храмі села Бистровиця.

«У пам’яті близьких Олексій назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Та найважче для мами, котра не змогла приїхати на похорон Героя з окупованої Херсонщини", - йдеться у дописі.

Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу


Матір не змогла вирватися з окупації на похорон сина: на Волині поховали Героя Олексія Кашубу


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Теги: війна, Росія, Україна
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