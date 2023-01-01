На війні загинули жителі Горохівщини Сергій Заріцький та Олексій Кашуба

Горохівську громаду вкотре сколихнула страшна звістка - на війні з окупантами загинули два її жителі.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

17 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Павлівка Донецької області, загинув командир 1 єгерського відділення, сержант Заріцький Сергій Леонідович, 1976 року народження, проживав у селі Скобелка.

19 червня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області, загинув солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1994 року народження, проживав у селі Бистровиця.

Про зустріч Героїв громадою та чин поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родинам та усім близьким загиблих воїнів! Вічна пам'ять!


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Теги: загибель, війна
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