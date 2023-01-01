На війні загинули жителі Горохівщини Сергій Заріцький та Олексій Кашуба





Про це повідомляє Горохівська міська рада.



17 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Павлівка Донецької області, загинув командир 1 єгерського відділення, сержант Заріцький Сергій Леонідович, 1976 року народження, проживав у селі Скобелка.



19 червня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області, загинув солдат 2 кулеметного відділення Кашуба Олексій Олексійович, 1994 року народження, проживав у селі Бистровиця.



Про зустріч Героїв громадою та чин поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родинам та усім близьким загиблих воїнів! Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівську громаду вкотре сколихнула страшна звістка - на війні з окупантами загинули два її жителі.Про це повідомляє Горохівська міська рада.17 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Павлівка Донецької області, загинув командир 1 єгерського відділення, сержант, 1976 року народження, проживав у селі Скобелка.19 червня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту П’ятихатки Запорізької області, загинув солдат 2 кулеметного відділення, 1994 року народження, проживав у селі Бистровиця.Про зустріч Героїв громадою та чин поховання повідомлять додатково.

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