На Волині дівчинці-підлітку видалили гінекологічну пухлину великих розмірів. ФОТО 18+





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Медики наголошують: щоб уникнути таких випадків, вчасно діагностувати та проводити ефективну терапію захворювань, необхідно звертатися до дитячих гінекологів, які здійснюють повний огляд маленьких пацієнток, застосовують сучасні методи діагностики і в разі виявлення проблем призначають відповідне лікування.



Раніше ми повідомляли, що у лікарні розповіли, з якого віку варто показати дитину дитячому гінекологу та які симптоми свідчать про те, що дівчинку треба терміново завести до фахівця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні надали хірургічну допомогу дівчинці-підлітку – видалили пухлину великих розмірів.Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.Медики наголошують: щоб уникнути таких випадків, вчасно діагностувати та проводити ефективну терапію захворювань, необхідно звертатися до дитячих гінекологів, які здійснюють повний огляд маленьких пацієнток, застосовують сучасні методи діагностики і в разі виявлення проблем призначають відповідне лікування.Раніше ми повідомляли, що у лікарні розповіли,та які симптоми свідчать про те, що дівчинку треба терміново завести до фахівця.

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