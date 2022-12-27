На Волині дівчинці-підлітку видалили гінекологічну пухлину великих розмірів. ФОТО 18+

На Волині дівчинці-підлітку видалили гінекологічну пухлину великих розмірів. ФОТО 18+
Нещодавно у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні надали хірургічну допомогу дівчинці-підлітку – видалили пухлину великих розмірів.

Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.

Медики наголошують: щоб уникнути таких випадків, вчасно діагностувати та проводити ефективну терапію захворювань, необхідно звертатися до дитячих гінекологів, які здійснюють повний огляд маленьких пацієнток, застосовують сучасні методи діагностики і в разі виявлення проблем призначають відповідне лікування.

Раніше ми повідомляли, що у лікарні розповіли, з якого віку варто показати дитину дитячому гінекологу та які симптоми свідчать про те, що дівчинку треба терміново завести до фахівця.

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Теги: дитячий гінеколог, пухлина, гінекологія
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