На Волині дівчинці-підлітку видалили гінекологічну пухлину великих розмірів. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:10
Нещодавно у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні надали хірургічну допомогу дівчинці-підлітку – видалили пухлину великих розмірів.
Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.
Медики наголошують: щоб уникнути таких випадків, вчасно діагностувати та проводити ефективну терапію захворювань, необхідно звертатися до дитячих гінекологів, які здійснюють повний огляд маленьких пацієнток, застосовують сучасні методи діагностики і в разі виявлення проблем призначають відповідне лікування.
Раніше ми повідомляли, що у лікарні розповіли, з якого віку варто показати дитину дитячому гінекологу та які симптоми свідчать про те, що дівчинку треба терміново завести до фахівця.
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Про це повідомили на сторінці лікарні у фейсбуці.
Медики наголошують: щоб уникнути таких випадків, вчасно діагностувати та проводити ефективну терапію захворювань, необхідно звертатися до дитячих гінекологів, які здійснюють повний огляд маленьких пацієнток, застосовують сучасні методи діагностики і в разі виявлення проблем призначають відповідне лікування.
Раніше ми повідомляли, що у лікарні розповіли, з якого віку варто показати дитину дитячому гінекологу та які симптоми свідчать про те, що дівчинку треба терміново завести до фахівця.
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