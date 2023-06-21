Ідуть важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб

Розпочалася чотириста вісімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”, 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА “Shahed”.Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині.На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сторожеве, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одраднокам’янка та Херсон. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його зенітно-ракетних комплексах.Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.