Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»





Про це Еля Коротинська.



Зустріч полеглих захисників запланована орієнтовно о 10:00.



"Зустрічаємо екіпаж "На щиті" при в'їзді до Луцька. Збір - о 9:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»" - наголошує волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія "НА ЩИТІ", яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтеркаЗустріч полеглих захисників запланована орієнтовно о 10:00."Зустрічаємо екіпаж "На щиті" при в'їзді до Луцька. Збір - о 9:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»" - наголошує волонтерка.

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