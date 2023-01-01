Курс валют у Луцьку 21 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають за – 40.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.60, а продають за – 40.75.Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.13.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію