Курс валют у Луцьку 21 червня
Сьогодні, 09:13
21 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за – 40.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.13.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за – 40.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.13.
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