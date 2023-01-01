У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета





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"Ці навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. Їхня основна мета – оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання щодо призначення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, у ході навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі в період із 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання.Про це повідомляє Міноборони Білорусі."Ці навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. Їхня основна мета – оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання щодо призначення", - йдеться в повідомленні.Зазначається, у ході навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів.

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