У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета

У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета
У Білорусі в період із 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

"Ці навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. Їхня основна мета – оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання щодо призначення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, у ході навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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