Окупанти щонайменше двічі цілилися ракетами в будівлю ГУР, – Economist





Про це йдеться в матеріалі Economist, пише



Як пише видання, офіцери пригадують березень, коли падали ракети, тріщали вікна, а будівлі руйнувалися. Чоловіки, які чекали на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу.



«За кілька хвилин відчинилися двері, й до них ввійшов генерал-майор Кирило Буданов. «Усе гаразд», — пригадується, сказав він, перш ніж наказати людям повернутися до роботи. Він витер пил, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», — вказує Economist.



Помічники Буданова кажуть, що на нього було



Відтак російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито окупанти точним ударом влучили в будівлю ГУР, а самого Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. Однак Economist запевняє, що жодне твердження не відповідає дійсності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська щонайменше двічі направляли свої ракети в будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України — у березні 2022 року та у травні 2023 року.Про це йдеться в матеріалі Economist, пише Громадське Як пише видання, офіцери пригадують березень, коли падали ракети, тріщали вікна, а будівлі руйнувалися. Чоловіки, які чекали на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу.«За кілька хвилин відчинилися двері, й до них ввійшов генерал-майор. «Усе гаразд», — пригадується, сказав він, перш ніж наказати людям повернутися до роботи. Він витер пил, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», — вказує Economist.Помічники Буданова кажуть, що на нього було скоєно щонайменше десять замахів . Останній стався 29 травня, коли балістичні, крилаті ракети та безпілотники летіли в бік офісу ГУР. Але в ціль вони не влучили.Відтак російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито окупанти точним ударом влучили в будівлю ГУР, а самого Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. Однак Economist запевняє, що жодне твердження не відповідає дійсності.

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