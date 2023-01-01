Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків

Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 006 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,

артилерійських систем – 3 920 (+32) од,

РСЗВ – 615 (+1) од,

засоби ППО ‒ 375 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),

крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 539 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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