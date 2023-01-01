Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4 006 (+9) од,



бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,



артилерійських систем – 3 920 (+32) од,



РСЗВ – 615 (+1) од,



засоби ППО ‒ 375 (+3) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 306 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),



крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,



спеціальна техніка ‒ 539 (+8).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,танків ‒ 4 006 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,артилерійських систем – 3 920 (+32) од,РСЗВ – 615 (+1) од,засоби ППО ‒ 375 (+3) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 306 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 539 (+8).Дані уточнюються.

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