Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
Сьогодні, 09:20
Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 006 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
РСЗВ – 615 (+1) од,
засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 306 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 539 (+8).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 006 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
РСЗВ – 615 (+1) од,
засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 306 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 539 (+8).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання: яка їхня мета
Сьогодні, 09:50
Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 21 червня
Сьогодні, 09:13
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:05
Медіа