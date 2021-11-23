У Луцьку з’єднають Вересневе і центр: шукають перевізника на автобус №5

У Луцьку з’єднають Вересневе і центр: шукають перевізника на автобус №5
У Луцьку оголосили конкурс на визначення автомобільних перевізників на автобусному маршруті загального користування №5 «Вересневе – Окружна».

Відповідне рішення було прийнято 21 червня на виконкомі Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.

Конкурс оголосили у зв’язку із необхідністю організації перевезень пасажирів у Луцькій громаді. Основною вимогою для участі в конкурсі є наявність автобусів з екологічними показниками Євро-5 пасажиромісткістю 38-55 місць.

Вказаний маршрут зʼєднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами (Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, навчально-лабораторний корпус №2 ЛНТУ) на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому розташовані освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де розташовані такі великі підприємства, як Луцький автомобільний завод, «Луцькпластмас», «Модерн-Експо» та низка інших установ. Такий маршрут надасть можливість без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.

Окрім того, на сьогодні відсутнє пряме автобусне сполучення від «Модерн-Експо» до проспекту Волі. Курсує лише один тролейбус №3 «Ковельська – Гаразджа» з інтервалом півтори години.

На об’єкті конкурсу передбачається робота до 50% транспортних засобів, але не менше одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.

Дата проведення конкурсу – 8 серпня 2023 року.

Із переможцем укладуть договір на п’ять років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Вересневе, перевізник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині
Сьогодні, 10:50
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
Сьогодні, 10:40
У Луцьку з’єднають Вересневе і центр: шукають перевізника на автобус №5
Сьогодні, 10:36
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Миколу Нифодюка
Сьогодні, 10:15
Окупанти щонайменше двічі цілилися ракетами в будівлю ГУР, – Economist
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток» У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток»
23 листопад, 2021, 10:34
«Ваш транспорт небезпечний»: у Луцьку з перевізником розірвали договір «Ваш транспорт небезпечний»: у Луцьку з перевізником розірвали договір
17 листопад, 2021, 10:55
У луцького перевізника забрали два маршрути і визнали його роботу незадовільною У луцького перевізника забрали два маршрути і визнали його роботу незадовільною
20 жовтень, 2021, 11:08
Луцького перевізника не допустили до конкурсу через неекологічні автобуси Луцького перевізника не допустили до конкурсу через неекологічні автобуси
13 вересень, 2021, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки
Сьогодні, 12:00
 0
У «Дії» з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП, – Федоров
Сьогодні, 11:40
 0
ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Маляр
Сьогодні, 11:31
 0
На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації
Сьогодні, 11:28
 0
Двоє ухилянтів пропонували волинському прикордоннику 2 тисячі доларів хабаря за втечу за кордон
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8