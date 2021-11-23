У Луцьку з’єднають Вересневе і центр: шукають перевізника на автобус №5





Відповідне рішення було прийнято 21 червня на виконкомі Луцької міської ради, - пишуть



Конкурс оголосили у зв’язку із необхідністю організації перевезень пасажирів у Луцькій громаді. Основною вимогою для участі в конкурсі є наявність автобусів з екологічними показниками Євро-5 пасажиромісткістю 38-55 місць.



Вказаний маршрут зʼєднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами (Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, навчально-лабораторний корпус №2 ЛНТУ) на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому розташовані освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де розташовані такі великі підприємства, як Луцький автомобільний завод, «Луцькпластмас», «Модерн-Експо» та низка інших установ. Такий маршрут надасть можливість без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.



Окрім того, на сьогодні відсутнє пряме автобусне сполучення від «Модерн-Експо» до проспекту Волі. Курсує лише один тролейбус №3 «Ковельська – Гаразджа» з інтервалом півтори години.



На об’єкті конкурсу передбачається робота до 50% транспортних засобів, але не менше одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.



Дата проведення конкурсу – 8 серпня 2023 року.



Із переможцем укладуть договір на п’ять років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оголосили конкурс на визначення автомобільних перевізників на автобусному маршруті загального користування №5 «Вересневе – Окружна».Відповідне рішення було прийнято 21 червня на виконкомі Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини. Конкурс оголосили у зв’язку із необхідністю організації перевезень пасажирів у Луцькій громаді. Основною вимогою для участі в конкурсі є наявність автобусів з екологічними показниками Євро-5 пасажиромісткістю 38-55 місць.Вказаний маршрут зʼєднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами (Луцьке ВПУ будівництва та архітектури, навчально-лабораторний корпус №2 ЛНТУ) на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому розташовані освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де розташовані такі великі підприємства, як Луцький автомобільний завод, «Луцькпластмас», «Модерн-Експо» та низка інших установ. Такий маршрут надасть можливість без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.Окрім того, на сьогодні відсутнє пряме автобусне сполучення від «Модерн-Експо» до проспекту Волі. Курсує лише один тролейбус №3 «Ковельська – Гаразджа» з інтервалом півтори години.На об’єкті конкурсу передбачається робота до 50% транспортних засобів, але не менше одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.Дата проведення конкурсу – 8 серпня 2023 року.Із переможцем укладуть договір на п’ять років

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