Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині

Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині
У Володимирі рятувальники виловили плазуна на приватному обійсті.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

20 червня о 18:51 рятувальники 7 ДПРЧ вирушили за викликом на вулицю Довженка у Володимирі.

На одному з приватних обійсть у компостній ямі господарі помітили плазуна.

Вужа рятувальники виловили, помістили до спеціальної ємності й відвезли до лісу за межі населеного пункту, де й відпустили.

Нагаадаємо, На Волині на дитмайданчик заповзла змія.

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Теги: рятувальники, вуж, Володимир
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