Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині





Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.



20 червня о 18:51 рятувальники 7 ДПРЧ вирушили за викликом на вулицю Довженка у Володимирі.



На одному з приватних обійсть у компостній ямі господарі помітили плазуна.



Вужа рятувальники виловили, помістили до спеціальної ємності й відвезли до лісу за межі населеного пункту, де й відпустили.



Нагаадаємо, На Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі рятувальники виловили плазуна на приватному обійсті.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.20 червня о 18:51 рятувальники 7 ДПРЧ вирушили за викликом на вулицю Довженка у Володимирі.На одному з приватних обійсть у компостній ямі господарі помітили плазуна.Вужа рятувальники виловили, помістили до спеціальної ємності й відвезли до лісу за межі населеного пункту, де й відпустили.Нагаадаємо, На Волині на дитмайданчик заповзла змія.

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