Рятувальники виловили вужа біля приватного будинку в місті на Волині
Сьогодні, 10:50
У Володимирі рятувальники виловили плазуна на приватному обійсті.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
20 червня о 18:51 рятувальники 7 ДПРЧ вирушили за викликом на вулицю Довженка у Володимирі.
На одному з приватних обійсть у компостній ямі господарі помітили плазуна.
Вужа рятувальники виловили, помістили до спеціальної ємності й відвезли до лісу за межі населеного пункту, де й відпустили.
Нагаадаємо, На Волині на дитмайданчик заповзла змія.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
20 червня о 18:51 рятувальники 7 ДПРЧ вирушили за викликом на вулицю Довженка у Володимирі.
На одному з приватних обійсть у компостній ямі господарі помітили плазуна.
Вужа рятувальники виловили, помістили до спеціальної ємності й відвезли до лісу за межі населеного пункту, де й відпустили.
Нагаадаємо, На Волині на дитмайданчик заповзла змія.
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