Боржникам комунпослуг у місті на Волині заблокували майже сотню банківських рахунків





Про це розповів Богдан Пікула.



З його слів, з 6 травня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану", який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, які були тимчасово припинені на початку війни, – каже Богдан Пікула.



За рішенням суду виконавча служба звертається до банків з рішенням про блокування рахунків боржників. Розблокувати їх можна за умови сплати боргу.



У комунального підприємства "Володимирводоканал" всього 13 тисяч абонентів, – каже юрисконсульт. Заборгованість стягують з фізичних осіб, які мають борги у понад чотири тисячі гривень.



Богдан Пікула каже: нині виконують рішення суду, які були винесені ще до початку війни та блокують банківські картки тим неплатникам, які боргували підприємству ще до 2022 року. Додає: у зв'язку з повномасштабним вторгненням рішення суду виконавча служба виконати не могла, існували обмеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько сотні банківських рахунків абонентів комунального підприємства "Володимирводоканал" заблоковані через борги перед підприємством.Про це розповів Суспільному юрисконсульт підприємстваЗ його слів, з 6 травня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану", який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, які були тимчасово припинені на початку війни, – каже Богдан Пікула.За рішенням суду виконавча служба звертається до банків з рішенням про блокування рахунків боржників. Розблокувати їх можна за умови сплати боргу.У комунального підприємства "Володимирводоканал" всього 13 тисяч абонентів, – каже юрисконсульт. Заборгованість стягують з фізичних осіб, які мають борги у понад чотири тисячі гривень.Богдан Пікула каже: нині виконують рішення суду, які були винесені ще до початку війни та блокують банківські картки тим неплатникам, які боргували підприємству ще до 2022 року. Додає: у зв'язку з повномасштабним вторгненням рішення суду виконавча служба виконати не могла, існували обмеження.

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