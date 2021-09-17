Боржникам комунпослуг у місті на Волині заблокували майже сотню банківських рахунків

Боржникам комунпослуг у місті на Волині заблокували майже сотню банківських рахунків
Близько сотні банківських рахунків абонентів комунального підприємства "Володимирводоканал" заблоковані через борги перед підприємством.

Про це розповів Суспільному юрисконсульт підприємства Богдан Пікула.

З його слів, з 6 травня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану", який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, які були тимчасово припинені на початку війни, – каже Богдан Пікула.

За рішенням суду виконавча служба звертається до банків з рішенням про блокування рахунків боржників. Розблокувати їх можна за умови сплати боргу.

У комунального підприємства "Володимирводоканал" всього 13 тисяч абонентів, – каже юрисконсульт. Заборгованість стягують з фізичних осіб, які мають борги у понад чотири тисячі гривень.

Богдан Пікула каже: нині виконують рішення суду, які були винесені ще до початку війни та блокують банківські картки тим неплатникам, які боргували підприємству ще до 2022 року. Додає: у зв'язку з повномасштабним вторгненням рішення суду виконавча служба виконати не могла, існували обмеження.

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Теги: Волинь, боржники, комунпослуги
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