На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації

28-річного жителя Камінь-Каширського району жорстоко побив на рік старший односелець. Потерпілий — у реанімації, його прооперували.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.У понеділок, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодження доставили 28-річного жителя Камінь-Каширського району.Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Любешівської районної лікарні та прооперували.Поліцейські з’ясували, що напередодні, під час п’яної суперечки біля місцевого магазину, його жорстоко побив 29-річний односелець.Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.