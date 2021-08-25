На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації

На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації
28-річного жителя Камінь-Каширського району жорстоко побив на рік старший односелець. Потерпілий — у реанімації, його прооперували.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

У понеділок, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодження доставили 28-річного жителя Камінь-Каширського району.

Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Любешівської районної лікарні та прооперували.

Поліцейські з’ясували, що напередодні, під час п’яної суперечки біля місцевого магазину, його жорстоко побив 29-річний односелець.

Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: бійка, реанімація, Камінь-Каширський район
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