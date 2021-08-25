На Волині 29-річний чоловік жорстоко побив односельця, потерпілий — у реанімації
Сьогодні, 11:28
28-річного жителя Камінь-Каширського району жорстоко побив на рік старший односелець. Потерпілий — у реанімації, його прооперували.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
У понеділок, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодження доставили 28-річного жителя Камінь-Каширського району.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Любешівської районної лікарні та прооперували.
Поліцейські з’ясували, що напередодні, під час п’яної суперечки біля місцевого магазину, його жорстоко побив 29-річний односелець.
Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
У понеділок, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодження доставили 28-річного жителя Камінь-Каширського району.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Любешівської районної лікарні та прооперували.
Поліцейські з’ясували, що напередодні, під час п’яної суперечки біля місцевого магазину, його жорстоко побив 29-річний односелець.
Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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