У «Дії» з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП, – Федоров





Про це 21 червня Михайло Федоров.



"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі Дія. Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор.



Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія. Продовжуємо запускати найзручніші послуги для підприємців", - йдеться в повідомленні.



Раніше Федоров повідомляв, що на порталі “Дія” розпочинається тестування послуги із автоматичного закриття ФОП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Послуга автоматичного закриття ФОП стартувала у "Дії".Про це 21 червня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі Дія. Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор.Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія. Продовжуємо запускати найзручніші послуги для підприємців", - йдеться в повідомленні.Раніше Федоров повідомляв, що на порталі “Дія” розпочинається тестування послуги із автоматичного закриття ФОП.

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