У «Дії» з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП, – Федоров

У «Дії» з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП, – Федоров
Послуга автоматичного закриття ФОП стартувала у "Дії".

Про це 21 червня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі Дія. Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор.

Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія. Продовжуємо запускати найзручніші послуги для підприємців", - йдеться в повідомленні.

Раніше Федоров повідомляв, що на порталі “Дія” розпочинається тестування послуги із автоматичного закриття ФОП.


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Теги: Дія, ФОП, закриття
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