Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки

Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки
У Камінь-Каширському районі представники місцевої влади та районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки відвідали сім’ї полеглих воїнів-краян: Петра Дем’яника (с. Осівці), Олександра Карпіка (м. Камінь-Каширський) та Василя Росинчука (с. Мала Глуша).

Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

Відповідно до Указу Президента України їм трьом присвоєна посмертна нагорода – орден «За мужність ІІІ ступеня».

Посадовці вручили відзнаки рідним загиблих Героїв.

– Кожен із них зробив великий вклад у перемогу. Їхні подвиги – назавжди в пам’яті, – зазначила начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук.

Нагадаємо, за волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник.

На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік.

Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом - Василя Росинчука.

Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки


Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки


Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки


Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки

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Теги: відзнаки, посмертно, Волинь
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