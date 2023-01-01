Трьом Героям з Волині посмертно присвоєні державні відзнаки
Сьогодні, 12:00
У Камінь-Каширському районі представники місцевої влади та районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки відвідали сім’ї полеглих воїнів-краян: Петра Дем’яника (с. Осівці), Олександра Карпіка (м. Камінь-Каширський) та Василя Росинчука (с. Мала Глуша).
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
Відповідно до Указу Президента України їм трьом присвоєна посмертна нагорода – орден «За мужність ІІІ ступеня».
Посадовці вручили відзнаки рідним загиблих Героїв.
– Кожен із них зробив великий вклад у перемогу. Їхні подвиги – назавжди в пам’яті, – зазначила начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук.
Нагадаємо, за волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник.
На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік.
Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом - Василя Росинчука.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
Відповідно до Указу Президента України їм трьом присвоєна посмертна нагорода – орден «За мужність ІІІ ступеня».
Посадовці вручили відзнаки рідним загиблих Героїв.
– Кожен із них зробив великий вклад у перемогу. Їхні подвиги – назавжди в пам’яті, – зазначила начальниця Камінь-Каширської РВА Ольга Ващук.
Нагадаємо, за волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник.
На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік.
Волинь втратила ще одного воїна у війні із окупантом - Василя Росинчука.
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