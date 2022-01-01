За волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник

Дем'яник Петро Андрійович.



Про це



Відомо, що чоловік народився 1977 року. Воїн загинув у бою з російськими загарбниками.



"Низько схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!" - йдеться у повідомленні.



Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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