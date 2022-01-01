За волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник
Сьогодні, 01:00
Захищаючи рідну країну, загинув житель села Осівці - Дем'яник Петро Андрійович.
Про це пишуть на сторінці Камінь-Каширської громади у фейсбуці.
Відомо, що чоловік народився 1977 року. Воїн загинув у бою з російськими загарбниками.
"Низько схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!" - йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пишуть на сторінці Камінь-Каширської громади у фейсбуці.
Відомо, що чоловік народився 1977 року. Воїн загинув у бою з російськими загарбниками.
"Низько схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!" - йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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