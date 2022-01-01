18 жовтня на Волині: гортаючи календар

18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 жовтня, день народження відзначає заслужений тренер України з важкої атлетики Микола Авраменко (на фото). Також святкує цього дня командир Навчального центру «Десна» бригадний генерал Олександр Жакун та голова обласної громадської організації «Волинські патріоти» Володимир Красуля.

18 жовтня іменини відзначають чоловіки, які носять ім’я Олексій, Григорій, Матвій.

Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Цього ж дня 1995 року наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.

18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).

18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.

18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.

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Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
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