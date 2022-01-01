Україна повернула з полону 108 жінок: добрі новини від ВолиньPost за 17 жовтня
Сьогодні, 23:24
Минає двісті тридцять шоста доба великої війни, втім у кожному дні є щось добре. У постійній рубриці продовжуємо ділитися з вами лише позитивними звістками.
Наші діти вражають і збирають на потреби армії величезні суми, поки ЗСУ ні на хвилину не припиняють боротися. Про втрати ворога, звільнених з полону жінок та інші добрі новини 17 жовтня – у підбірці.
За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Українські військові 16 жовтня лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення.
9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.
Вакцини для лікування раку можуть створити до 2030 року
Засновники BioNTech заявили про те, що технологія щеплення мРНК Covid може бути перепрофільована для знищення ракових клітин.
Замість ідентифікації вірусів, вакцина може атакувати ракові клітини, але це буде складно, оскільки вони усіяні білками, тому потрібно зробити так, щоб препарат не цілився на здорові клітини.
Наразі фірма має кілька протиракових щеплень, які проходять клінічні випробування.
Таким чином лікарі хочуть домогтися лікування раку кишечника, меланоми та інших видів хвороби.
ЗСУ за минулу добу знищили ще 320 окупантів та 17 безпілотників
Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 65320 (+320) осіб,
танків - 2537 (+8) од.
бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
РСЗВ - 366 (+1) од.,
засобів ППО - 187 (+1) од.,
літаків - 268 (+0) од.,
вертольотів - 242 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
крилатих ракет - 316 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
спеціальної техніки - 144 (+1).
На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей
Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.
На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.
На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце - Дмитро Медведюк.
Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.
З російського полону звільнили волинянку
Захисниця з Нововолинська Аліна Паніна повертається додому з російського полону.
«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні мера міста Бориса Карпуса.
Як інформує голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.
Волинські школярі назбирали для ЗСУ 40 тисяч гривень
Учні і педагоги Боголюбського ліцею на двох благодійних ярмарках солодощів зібрали 40 тисяч гривень. За виручені гроші придбали два дизельні генератори і 50 пар гумових утеплених чобіт.
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Наші діти вражають і збирають на потреби армії величезні суми, поки ЗСУ ні на хвилину не припиняють боротися. Про втрати ворога, звільнених з полону жінок та інші добрі новини 17 жовтня – у підбірці.
За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Українські військові 16 жовтня лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення.
9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.
Вакцини для лікування раку можуть створити до 2030 року
Засновники BioNTech заявили про те, що технологія щеплення мРНК Covid може бути перепрофільована для знищення ракових клітин.
Замість ідентифікації вірусів, вакцина може атакувати ракові клітини, але це буде складно, оскільки вони усіяні білками, тому потрібно зробити так, щоб препарат не цілився на здорові клітини.
Наразі фірма має кілька протиракових щеплень, які проходять клінічні випробування.
Таким чином лікарі хочуть домогтися лікування раку кишечника, меланоми та інших видів хвороби.
ЗСУ за минулу добу знищили ще 320 окупантів та 17 безпілотників
Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
особового складу - близько 65320 (+320) осіб,
танків - 2537 (+8) од.
бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
РСЗВ - 366 (+1) од.,
засобів ППО - 187 (+1) од.,
літаків - 268 (+0) од.,
вертольотів - 242 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
крилатих ракет - 316 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
спеціальної техніки - 144 (+1).
На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей
Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.
На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.
На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце - Дмитро Медведюк.
Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.
З російського полону звільнили волинянку
Захисниця з Нововолинська Аліна Паніна повертається додому з російського полону.
«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні мера міста Бориса Карпуса.
Як інформує голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.
Волинські школярі назбирали для ЗСУ 40 тисяч гривень
Учні і педагоги Боголюбського ліцею на двох благодійних ярмарках солодощів зібрали 40 тисяч гривень. За виручені гроші придбали два дизельні генератори і 50 пар гумових утеплених чобіт.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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