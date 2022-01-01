Волинські школярі назбирали для ЗСУ 40 тисяч гривень

Волинські школярі назбирали для ЗСУ 40 тисяч гривень
Учні і педагоги Боголюбського ліцею на двох благодійних ярмарках солодощів зібрали 40 тисяч гривень. За виручені гроші придбали два дизельні генератори і 50 пар гумових утеплених чобіт.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора ліцею Оксана Шелест.

17 жовтня речі передали військовим через луцький волонтерський штаб "Старе місто". З бійцями діти зустрілися в шкільному укритті через оголошену повітряну тривогу.

Зі слів заступниці директора, один дизельний генератор і 20 пар взуття передали військовослужбовцям Мелітопольської бригади, інший прилад, що виробляє електроенергію і 30 чобіт віддали бійцям волинської 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Також військовим школярі передали дитячі малюнки і листи з побажаннями перемоги.

Волинські школярі назбирали для ЗСУ 40 тисяч гривень

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Теги: Благодійність, допомога ЗСУ
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