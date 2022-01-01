«Народу нагнали багато, а толку немає»: окупант – про мобілізацію в РФ





Відповідний аудіозапис



«Забирають, Оля. Народу нагнали багато, а толку немає», - сказав росіянин знайомій.



Жінка відповіла, що вони читають новини, зокрема, про мобілізацію. За її словами, у Росії забирають чоловіків і ті помирають із серцевими нападами.



Окремо вона зазначила, що розуміє, що багато з цих осіб – не навчені, і що «це просто, ну напевно, гарматне м'ясо».



Зі свого боку загарбник розповів, що він перебуває на Херсонщині у лісах, і що у них там нічого немає - ні води, ні зв’язку.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський військовий, який перебуває на Херсонському напрямку, у розмові зі знайомою розповів про відступ зі своїх позицій та безсенсовний результат мобілізації у РФ.Відповідний аудіозапис оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки МО України.«Забирають, Оля. Народу нагнали багато, а толку немає», - сказав росіянин знайомій.Жінка відповіла, що вони читають новини, зокрема, про мобілізацію. За її словами, у Росії забирають чоловіків і ті помирають із серцевими нападами.Окремо вона зазначила, що розуміє, що багато з цих осіб – не навчені, і що «це просто, ну напевно, гарматне м'ясо».Зі свого боку загарбник розповів, що він перебуває на Херсонщині у лісах, і що у них там нічого немає - ні води, ні зв’язку.

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