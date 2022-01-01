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«Народу нагнали багато, а толку немає»: окупант – про мобілізацію в РФ

«Народу нагнали багато, а толку немає»: окупант – про мобілізацію в РФ
Російський військовий, який перебуває на Херсонському напрямку, у розмові зі знайомою розповів про відступ зі своїх позицій та безсенсовний результат мобілізації у РФ.

Відповідний аудіозапис оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

«Забирають, Оля. Народу нагнали багато, а толку немає», - сказав росіянин знайомій.

Жінка відповіла, що вони читають новини, зокрема, про мобілізацію. За її словами, у Росії забирають чоловіків і ті помирають із серцевими нападами.

Окремо вона зазначила, що розуміє, що багато з цих осіб – не навчені, і що «це просто, ну напевно, гарматне м'ясо».

Зі свого боку загарбник розповів, що він перебуває на Херсонщині у лісах, і що у них там нічого немає - ні води, ні зв’язку.



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Теги: Мобілізація в РФ, перехоплена розмова
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