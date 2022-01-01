Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе
Сьогодні, 03:23
Вісім іранських дронів знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.
Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.
Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.
Окрім того, близько 15.00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.
Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.
Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.
Окрім того, близько 15.00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Народу нагнали багато, а толку немає»: окупант – про мобілізацію в РФ
17 жовтень, 22:47
МЗС назвало Іран співучасником російської агресії
17 жовтень, 21:44
З російського полону звільнили волинянку
17 жовтень, 21:12
Коментарі 0
Останні новини
Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе
Сьогодні, 03:23
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа