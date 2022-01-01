Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе





Про це



"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.



Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.



Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.



Окрім того, близько 15.00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вісім іранських дронів знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".Про це інформують Повітряні сили ЗСУ."Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.Окрім того, близько 15.00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".

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