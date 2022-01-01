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Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе

Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе
Вісім іранських дронів знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.

Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.

Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.

Окрім того, близько 15.00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".

Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти, дрони-камікадзе
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