У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих

У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих
У Молодіжному центрі Волині, що в Луцьку, з початку повномасштабної війни відбуваються заняття з самооборони для дітей та дорослих. Зі сформованої групи на навчання приходять до 20 людей.

Про це розповів Суспільному тренер і директор міського молодіжного центру Юрій Семчук.

Раніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств.

"Вони показують нам матеріал, ми вивчаємо і повторюємо. У нас в групі записано 30 людей, які виявили бажання продовжити заняття", – зазначив керівник міського молодіжного центру.

Приходять на тренування зі своїми мамами школярки Катя Кравчук та Марійка Климук. Дівчата кажуть, що під час занять встигли не лише побитися, але й подружитися.

"Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б’ємося. Нам дають лапи і купляємо перчатки, або дають нам різний захист, що ми не поранились і не було багато синяків", – розповіла Катерина Кравчук.

Декілька місяців на заняття ходить переселенка Наталя Агванян із Маріуполя. З її слів, самозахист додає впевненості у своїх силах.

"Почала я займатись самообороною ще в Маріуполі. Там я ходила перед війною десь занять 10- в мене було, діти мої відвідували такі заняття", – додала жінка.

Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.


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Теги: Самооборона, самозахист, тренування
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