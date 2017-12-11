У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих
Сьогодні, 04:47
У Молодіжному центрі Волині, що в Луцьку, з початку повномасштабної війни відбуваються заняття з самооборони для дітей та дорослих. Зі сформованої групи на навчання приходять до 20 людей.
Про це розповів Суспільному тренер і директор міського молодіжного центру Юрій Семчук.
Раніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств.
"Вони показують нам матеріал, ми вивчаємо і повторюємо. У нас в групі записано 30 людей, які виявили бажання продовжити заняття", – зазначив керівник міського молодіжного центру.
Приходять на тренування зі своїми мамами школярки Катя Кравчук та Марійка Климук. Дівчата кажуть, що під час занять встигли не лише побитися, але й подружитися.
"Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б’ємося. Нам дають лапи і купляємо перчатки, або дають нам різний захист, що ми не поранились і не було багато синяків", – розповіла Катерина Кравчук.
Декілька місяців на заняття ходить переселенка Наталя Агванян із Маріуполя. З її слів, самозахист додає впевненості у своїх силах.
"Почала я займатись самообороною ще в Маріуполі. Там я ходила перед війною десь занять 10- в мене було, діти мої відвідували такі заняття", – додала жінка.
Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному тренер і директор міського молодіжного центру Юрій Семчук.
Раніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств.
"Вони показують нам матеріал, ми вивчаємо і повторюємо. У нас в групі записано 30 людей, які виявили бажання продовжити заняття", – зазначив керівник міського молодіжного центру.
Приходять на тренування зі своїми мамами школярки Катя Кравчук та Марійка Климук. Дівчата кажуть, що під час занять встигли не лише побитися, але й подружитися.
"Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б’ємося. Нам дають лапи і купляємо перчатки, або дають нам різний захист, що ми не поранились і не було багато синяків", – розповіла Катерина Кравчук.
Декілька місяців на заняття ходить переселенка Наталя Агванян із Маріуполя. З її слів, самозахист додає впевненості у своїх силах.
"Почала я займатись самообороною ще в Маріуполі. Там я ходила перед війною десь занять 10- в мене було, діти мої відвідували такі заняття", – додала жінка.
Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих
Сьогодні, 04:47
Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе
Сьогодні, 03:23
За волю України віддав своє життя волинянин Петро Дем’яник
Сьогодні, 01:00
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа