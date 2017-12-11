У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих





Про це розповів Юрій Семчук.



Раніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств.



"Вони показують нам матеріал, ми вивчаємо і повторюємо. У нас в групі записано 30 людей, які виявили бажання продовжити заняття", – зазначив керівник міського молодіжного центру.



Приходять на тренування зі своїми мамами школярки Катя Кравчук та Марійка Климук. Дівчата кажуть, що під час занять встигли не лише побитися, але й подружитися.



"Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б’ємося. Нам дають лапи і купляємо перчатки, або дають нам різний захист, що ми не поранились і не було багато синяків", – розповіла Катерина Кравчук.



Декілька місяців на заняття ходить переселенка Наталя Агванян із Маріуполя. З її слів, самозахист додає впевненості у своїх силах.



"Почала я займатись самообороною ще в Маріуполі. Там я ходила перед війною десь занять 10- в мене було, діти мої відвідували такі заняття", – додала жінка.



Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Молодіжному центрі Волині, що в Луцьку, з початку повномасштабної війни відбуваються заняття з самооборони для дітей та дорослих. Зі сформованої групи на навчання приходять до 20 людей.Про це розповів Суспільному тренер і директор міського молодіжного центруРаніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств."Вони показують нам матеріал, ми вивчаємо і повторюємо. У нас в групі записано 30 людей, які виявили бажання продовжити заняття", – зазначив керівник міського молодіжного центру.Приходять на тренування зі своїми мамами школяркита. Дівчата кажуть, що під час занять встигли не лише побитися, але й подружитися."Спочатку ми робимо розминку, а потім вже б’ємося. Нам дають лапи і купляємо перчатки, або дають нам різний захист, що ми не поранились і не було багато синяків", – розповіла Катерина Кравчук.Декілька місяців на заняття ходить переселенкаіз Маріуполя. З її слів, самозахист додає впевненості у своїх силах."Почала я займатись самообороною ще в Маріуполі. Там я ходила перед війною десь занять 10- в мене було, діти мої відвідували такі заняття", – додала жінка.Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.

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