Російська армія отримує зі складів зенітні установки 70-річної давності





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"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.



Meeting at the crossroads.

While #UAarmy is mastering IRIS-T, NASAMS, Aspide, the terrorist state is getting 70 year-old AZP-57 anti-aircraft guns from its warehouses.

Ukraine confidently stepping into the future. The empire is returning to where it belongs — in the past. pic.twitter.com/t5mOi4nSZ1 — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 17, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська одержують зі своїх складів зенітні установки АЗП-57. Їх розробили ще у 1950-х роках.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у твітері."Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.

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