Російська армія отримує зі складів зенітні установки 70-річної давності
Сьогодні, 07:07
Російські війська одержують зі своїх складів зенітні установки АЗП-57. Їх розробили ще у 1950-х роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у твітері.
"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у твітері.
"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.
Meeting at the crossroads.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 17, 2022
While #UAarmy is mastering IRIS-T, NASAMS, Aspide, the terrorist state is getting 70 year-old AZP-57 anti-aircraft guns from its warehouses.
Ukraine confidently stepping into the future. The empire is returning to where it belongs — in the past. pic.twitter.com/t5mOi4nSZ1
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