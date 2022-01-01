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Російська армія отримує зі складів зенітні установки 70-річної давності

Російська армія отримує зі складів зенітні установки 70-річної давності
Російські війська одержують зі своїх складів зенітні установки АЗП-57. Їх розробили ще у 1950-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у твітері.

"Зустріч на перехресті. Поки українська армія освоює IRIS-T, NASAMS, Aspide, терористична держава отримує зі своїх складів зенітні установки 70-річної давності АЗП-57. Україна впевнено крокує в майбутнє. Імперія повертається туди, де їй і місце - в минуле", - наголошують у відомстві.


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Теги: Російська армія, окупанти, ворожа техніка
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