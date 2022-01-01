Донеччанин облаштував на Волині господарство. ВІДЕО

Сергій Свириденко вивіз на Волинь півтори сотні кіз із Донецької області. Випасає тварин на території села Дідичі Олицької громади, куди переїхав жити.



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Розведенням кіз почав займатися у 2016 році, коли завершив службу в Збройних Силах України. Господарював у селі Іванопілля Краматорського району. Після повномасштабного вторгнення Росії, говорить, працювати там стало небезпечно, тому приїхав на запрошення волинського фермера Івана Будя.



"Люди повиїжджали, основна, так би мовити, клієнтська база виїхала. По Україні я їздив, бачив інше – все зруйновано, а в Івана нормальні тут умови і плюс тут є близько приміщення, яке ми орендували до виробництва. Так все зійшлося, тому приїхали і працюємо з Іваном разом", – сказав переселенець.



У Дідичах рік тому волинянин Іван Будь придбав приміщення колишнього колгоспу разом фз землею. Згодом почав вирощувати свиней. Розповідає: коли дізнався про ситуацію донецького колеги, вирішив запросити його на Волинь.



"Адаптовуємо приміщення під кіз, і адаптовуємо їх під клімат наш. Це складно, безумовно. Спочатку були проблеми в адаптуванні, але зараз все нормально. Для мене воно не нове, але він досвід має, то більшість він ідеї свої втілює", – каже фермер.



На Волинь із Сергієм Свириденком переїхали двоє доярок. Працівниця Тетяна Романишин – місцева, працювати з козами прийшла місяць тому. Нині на пасовищі випасає стадо.



"Вони бігають, шукають зелену травичку. Сюди приводимо, вони пасуться. Тут є кущі, травичку якусь, листочки збирають. Хороші дівчата, кожне ім’я знаю: Роза, Бєрьоза, Мімоза, Гайка... Гукаю їх і вони йдуть", – каже працівниця.



У планах донеччанина – відновлення виробництва крафтових сирів, бринзи зокрема, із козячого молока, чим займався раніше. Уже встановив необхідне обладнання.



В одному з приміщень дозріває сир, який він привіз із собою. "Цей сир привезений з Донеччини, він з липня місяця, ще на витримці. Його можна вживати, але харчові характеристики з’являються пізніше. У мене є сири: рік, півтора і до двох років", – зазначив чоловік.



Нині фермери готуються до зими. Кормів, аби прогодувати худобу, поки не вистачає, тож небайдужих людей просить допомогти купити сіна для тварин. Зв'язатися з Сергієм Свириденком можна у соціальних мережах.



На зимівлю тварин при кліматі на Донеччині витрачав 30 тонн сіна. "Коли випаде сніг, або буде вітер – ми не зможемо їх випасати, тому треба сіно, а сіна в нас в обмаль. Треба зиму нам пережити. Я зараз відмовляю навіть в бурячках. Головне – дерть і сіно", – додав Сергій Свириденко.



Одне з приміщень ферми готують, щоб заселити туди стадо. Зараз там підростають козенята.



Переселенець із Донеччини планує наростити поголів’я кіз на Волині, повертатися на східну частину України поки наміру не має.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фермервивіз на Волинь півтори сотні кіз із Донецької області. Випасає тварин на території села Дідичі Олицької громади, куди переїхав жити.Як розповів Суспільному донеччанин, тварин евакуював на двоповерховій вантажівці – скотовозі. Усі кози різних порід, а також є англо-нубійський цап.Розведенням кіз почав займатися у 2016 році, коли завершив службу в Збройних Силах України. Господарював у селі Іванопілля Краматорського району. Після повномасштабного вторгнення Росії, говорить, працювати там стало небезпечно, тому приїхав на запрошення волинського фермера"Люди повиїжджали, основна, так би мовити, клієнтська база виїхала. По Україні я їздив, бачив інше – все зруйновано, а в Івана нормальні тут умови і плюс тут є близько приміщення, яке ми орендували до виробництва. Так все зійшлося, тому приїхали і працюємо з Іваном разом", – сказав переселенець.У Дідичах рік тому волинянин Іван Будь придбав приміщення колишнього колгоспу разом фз землею. Згодом почав вирощувати свиней. Розповідає: коли дізнався про ситуацію донецького колеги, вирішив запросити його на Волинь."Адаптовуємо приміщення під кіз, і адаптовуємо їх під клімат наш. Це складно, безумовно. Спочатку були проблеми в адаптуванні, але зараз все нормально. Для мене воно не нове, але він досвід має, то більшість він ідеї свої втілює", – каже фермер.На Волинь із Сергієм Свириденком переїхали двоє доярок. Працівниця– місцева, працювати з козами прийшла місяць тому. Нині на пасовищі випасає стадо."Вони бігають, шукають зелену травичку. Сюди приводимо, вони пасуться. Тут є кущі, травичку якусь, листочки збирають. Хороші дівчата, кожне ім’я знаю: Роза, Бєрьоза, Мімоза, Гайка... Гукаю їх і вони йдуть", – каже працівниця.У планах донеччанина – відновлення виробництва крафтових сирів, бринзи зокрема, із козячого молока, чим займався раніше. Уже встановив необхідне обладнання.В одному з приміщень дозріває сир, який він привіз із собою. "Цей сир привезений з Донеччини, він з липня місяця, ще на витримці. Його можна вживати, але харчові характеристики з’являються пізніше. У мене є сири: рік, півтора і до двох років", – зазначив чоловік.Нині фермери готуються до зими. Кормів, аби прогодувати худобу, поки не вистачає, тож небайдужих людей просить допомогти купити сіна для тварин. Зв'язатися з Сергієм Свириденком можна у соціальних мережах.На зимівлю тварин при кліматі на Донеччині витрачав 30 тонн сіна. "Коли випаде сніг, або буде вітер – ми не зможемо їх випасати, тому треба сіно, а сіна в нас в обмаль. Треба зиму нам пережити. Я зараз відмовляю навіть в бурячках. Головне – дерть і сіно", – додав Сергій Свириденко.Одне з приміщень ферми готують, щоб заселити туди стадо. Зараз там підростають козенята.Переселенець із Донеччини планує наростити поголів’я кіз на Волині, повертатися на східну частину України поки наміру не має.

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