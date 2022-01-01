Росія вранці обстріляла Житомирщину: ракети влучили в об‘єкт енергозабезпечення. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:01
Російські війська завдали ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"ЖИТОМИР! Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС". - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 9.27
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин підтвердив інформацію про обстріл міста.
"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці! Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що уже є 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"ЖИТОМИР! Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС". - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕНО станом на 9.27
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин підтвердив інформацію про обстріл міста.
"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці! Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що уже є 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист.
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