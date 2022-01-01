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У Києві пролунали вибухи: РФ поцілила в об‘єкт критичної інфраструктури

У Києві пролунали вибухи: РФ поцілила в об‘єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 18 жовтня, Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - йдеться в повідомленні.

У Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер Ігор Сапожко. Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і Житомир.


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Теги: Росія, Україна, війна
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