У Києві пролунали вибухи: РФ поцілила в об‘єкт критичної інфраструктури





Про це Віталій Кличко.



"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - йдеться в повідомленні.



У Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер Ігор Сапожко. Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 жовтня, Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва.Про це повідомив мер міста"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - йдеться в повідомленні.У Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер. Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і Житомир

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