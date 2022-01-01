На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися вантажівка та бус
Сьогодні, 10:29
Сьогодні, 18 жовтня, о 8:51 на повороті на село Хорохорин, що на території Торчинської громади Луцького району, сталася автопригода за участі вантажного автомобіля і мікроавтобуса.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Через сильне зіткнення водій буса загинув на місці аварії, але був заблокований в автівці.
Працівники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія мікроавтобуса.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Через сильне зіткнення водій буса загинув на місці аварії, але був заблокований в автівці.
Працівники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія мікроавтобуса.
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