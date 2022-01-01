На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися вантажівка та бус

На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися вантажівка та бус
Сьогодні, 18 жовтня, о 8:51 на повороті на село Хорохорин, що на території Торчинської громади Луцького району, сталася автопригода за участі вантажного автомобіля і мікроавтобуса.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Через сильне зіткнення водій буса загинув на місці аварії, але був заблокований в автівці.

Працівники 20 Державного пожежно-рятувального поста селища Торчин за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія мікроавтобуса.
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися вантажівка та бус

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, водій, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників
Сьогодні, 11:08
Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук
Сьогодні, 10:53
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися вантажівка та бус
Сьогодні, 10:29
Віддав своє життя, рятуючи поранених: на Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Нерода
Сьогодні, 10:11
У Києві пролунали вибухи: РФ поцілила в об‘єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
11 жовтень, 15:39
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
19 вересень, 11:38
На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО На Волині водій ВАЗ на смерть збив пішохода. ФОТО
02 вересень, 12:45
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
10 січень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині помер відомий науковець, філолог Віктор Удалов
Сьогодні, 11:45
 0
Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС
Сьогодні, 11:37
 0
21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
На Волині зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz: є постраждалий
Сьогодні, 11:15
 0
Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8