Курс валют у Луцьку 18 жовтня
Сьогодні, 09:27
18 жовтня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.80.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.85, а продають за – 39.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,25.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.85, а продають за – 39.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,25.
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