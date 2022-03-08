У МОЗ розповіли, як оформити інвалідність особам, які нині перебувають за кордоном

У МОЗ розповіли, як оформити інвалідність особам, які нині перебувають за кордоном
На період дії на території України воєнного стану встановлення інвалідності вперше або проведення медико-соціальної експертизи вимушено переселеним особам, які перебувають за кордоном, проводиться з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 № 225 про «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України», тобто екстериторіально і заочно.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Якщо у людини є необхідні медичні документи й обстеження, їй потрібно надіслати їх українською мовою до сімейного або лікуючого лікаря на території України для оформлення «Направлення на МСЕК» (форма 088/о).

Лікарсько-консультативна комісія розгляне пакет документів і за наявності ознак інвалідності направить на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

Якщо у разі звернення для встановлення інвалідності особа не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Крім того, експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності.

​Що стосується повторного проходження МСЕК особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю довідка про інвалідність яких закінчилась у період дії воєнного стану і які знаходяться за кордоном, то зазначеним особам постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану» продовжено строк дії інвалідності, відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення/скасування.

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Теги: Інвалідність, воєнний стан
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