Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА





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"Рівень води поступово спадає. Залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань. В «Східному» районі міста частково відновлено електропостачання. Руйнація будинків в підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих. Каналізаційні системи в місті центральної та східної частини у воді. Газо- та електропостачання в більшій частині міста відсутнє. Місцеві мешканці біля багатоповерхових будинків продовжують спасатись приготуванням їжі на вогнищах у дворах", - йдеться в повідомленні.



На території з приватних присадибних домоволодінь та багатоквартирних будинків, в яких зійшла вода – населення почало прибирати присадибну та прилеглу території.



Меблі та побутову техніку з будинків повимивало на подвір'я.



"На деяких вулицях будинки зруйновані повністю. Наразі орієнтовну кількість зруйнованих будинків в цих населених пунктах встановити неможливо. Дякуємо волонтерам та всім небайдужим, хто допомагає – за надійне плече підтримки, за допомогу і словом, і ділом.

Віримо, що тільки спільними зусиллями витримаємо ці складні часи", зазначають у Голопристанській міській військовій адміністрації.



Нагадаємо, що 6 червня



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