Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА

Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА
Руйнування будинків у підтоплених частинах тимчасово захопленої Голої Пристані на Херсонщині катастрофічні, під завалами залишаються тіла загиблих.

Про це повідомляє Голопристанська міська військова адміністрація.

"Рівень води поступово спадає. Залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань. В «Східному» районі міста частково відновлено електропостачання. Руйнація будинків в підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих. Каналізаційні системи в місті центральної та східної частини у воді. Газо- та електропостачання в більшій частині міста відсутнє. Місцеві мешканці біля багатоповерхових будинків продовжують спасатись приготуванням їжі на вогнищах у дворах", - йдеться в повідомленні.

На території з приватних присадибних домоволодінь та багатоквартирних будинків, в яких зійшла вода – населення почало прибирати присадибну та прилеглу території.

Меблі та побутову техніку з будинків повимивало на подвір'я.

"На деяких вулицях будинки зруйновані повністю. Наразі орієнтовну кількість зруйнованих будинків в цих населених пунктах встановити неможливо. Дякуємо волонтерам та всім небайдужим, хто допомагає – за надійне плече підтримки, за допомогу і словом, і ділом.
Віримо, що тільки спільними зусиллями витримаємо ці складні часи", зазначають у Голопристанській міській військовій адміністрації.
Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА

Нагадаємо, що 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей.
Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина, підтоплення
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