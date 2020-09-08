У районі на Волині обговорили заготівлю ягід та грибів: на що слід звернути увагу

У районі на Волині обговорили заготівлю ягід та грибів: на що слід звернути увагу
Заготівля дикорослої продукції, яка от-от розпочнеться, має проходити в правовому полі та поповнити бюджети громад.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

Це стало лейтмотивом відповідної комісії, яка щороку здійснює контроль за цим процесом.

– Слід нагадати про суворе дотримання обмежень, викликаних правовим режимом воєнного стану, зокрема йдеться про заборону відвідування населенням окремих лісових масивів на територіях громад, – акцентувала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.

Члени комісії наголосили, що заготівля для потреб комерційної та виробничої діяльності проводиться в порядку спеціального використання на основі лімітів, затверджених органом виконавчої влади та дозволів (лісових квитків), виданих постійними лісокористувачами. Тож суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані сплачувати необхідні податки та збори.

– Громада, яка прагне отримати додаткові надходження у бюджет, повинна пильнувати за тим, чи належним чином сплачені податки від заготівлі лісопродукції на її території. З метою контролю працюватиме як районна комісія, так і робочі групи з-поміж працівників органів місцевого самоврядування, лісівників, правоохоронців, податківців і представників добровольчих формувань. Сезон заготівлі – без порушень, – підсумувала начальниця РВА Ольга Ващук.


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Теги: ягоди, гриби, заготівля
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