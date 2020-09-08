У районі на Волині обговорили заготівлю ягід та грибів: на що слід звернути увагу





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Це стало лейтмотивом відповідної комісії, яка щороку здійснює контроль за цим процесом.



– Слід нагадати про суворе дотримання обмежень, викликаних правовим режимом воєнного стану, зокрема йдеться про заборону відвідування населенням окремих лісових масивів на територіях громад, – акцентувала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.



Члени комісії наголосили, що заготівля для потреб комерційної та виробничої діяльності проводиться в порядку спеціального використання на основі лімітів, затверджених органом виконавчої влади та дозволів (лісових квитків), виданих постійними лісокористувачами. Тож суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані сплачувати необхідні податки та збори.



– Громада, яка прагне отримати додаткові надходження у бюджет, повинна пильнувати за тим, чи належним чином сплачені податки від заготівлі лісопродукції на її території. З метою контролю працюватиме як районна комісія, так і робочі групи з-поміж працівників органів місцевого самоврядування, лісівників, правоохоронців, податківців і представників добровольчих формувань. Сезон заготівлі – без порушень, – підсумувала начальниця РВА Ольга Ващук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заготівля дикорослої продукції, яка от-от розпочнеться, має проходити в правовому полі та поповнити бюджети громад.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.Це стало лейтмотивом відповідної комісії, яка щороку здійснює контроль за цим процесом.– Слід нагадати про суворе дотримання обмежень, викликаних правовим режимом воєнного стану, зокрема йдеться про заборону відвідування населенням окремих лісових масивів на територіях громад, – акцентувала начальниця районної військової адміністраціїЧлени комісії наголосили, що заготівля для потреб комерційної та виробничої діяльності проводиться в порядку спеціального використання на основі лімітів, затверджених органом виконавчої влади та дозволів (лісових квитків), виданих постійними лісокористувачами. Тож суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані сплачувати необхідні податки та збори.– Громада, яка прагне отримати додаткові надходження у бюджет, повинна пильнувати за тим, чи належним чином сплачені податки від заготівлі лісопродукції на її території. З метою контролю працюватиме як районна комісія, так і робочі групи з-поміж працівників органів місцевого самоврядування, лісівників, правоохоронців, податківців і представників добровольчих формувань. Сезон заготівлі – без порушень, – підсумувала начальниця РВА Ольга Ващук.

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