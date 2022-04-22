У Лондоні стартувала конференція з відновлення України

У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Про це пише Главком.

Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.

Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.

Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.

У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:

- швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;
- довгострокове відновлення;
- реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку - торгівлі та інвестицій;
- інвестиції в людський капітал;
- відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;
- механізми страхування приватних інвестицій.

План обговорення на другий день:

- відновлення житла;
- цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;
- роль регіонів у відновленні України;
- прискорення гуманітарного розмінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лондон, конференція, відновлення України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя Володимира Коляно
Сьогодні, 13:25
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
Сьогодні, 13:10
У Білорусі перебувають понад 700 українських дітей
Сьогодні, 12:50
У районі на Волині обговорили заготівлю ягід та грибів: на що слід звернути увагу
Сьогодні, 12:25
Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Зеленський анонсував поїздку до Лондона Зеленський анонсував поїздку до Лондона
15 травень, 10:25
Медичний фронт: у Луцьку відбудеться міжнародна конференція за участі спікерів із різних країн Європи Медичний фронт: у Луцьку відбудеться міжнародна конференція за участі спікерів із різних країн Європи
07 травень, 17:30
На відновлення України знадобиться понад 400 мільярдів доларів На відновлення України знадобиться понад 400 мільярдів доларів
23 березень, 19:22
На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, – Шмигаль На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, – Шмигаль
22 квітень, 2022, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя Володимира Коляно
Сьогодні, 13:25
 0
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
Сьогодні, 13:10
 0
У Білорусі перебувають понад 700 українських дітей
Сьогодні, 12:50
 0
У районі на Волині обговорили заготівлю ягід та грибів: на що слід звернути увагу
Сьогодні, 12:25
 0
Руйнування у підтопленій Голій Пристані катастрофічні, під завалами залишаються тіла, – МВА
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8