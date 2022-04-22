У Лондоні стартувала конференція з відновлення України





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Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.



Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та держсекретаря США Ентоні Блінкена.



Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.



Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.



У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:



- швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;

- довгострокове відновлення;

- реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку - торгівлі та інвестицій;

- інвестиції в людський капітал;

- відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;

- механізми страхування приватних інвестицій.



План обговорення на другий день:



- відновлення житла;

- цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;

- роль регіонів у відновленні України;

- прискорення гуманітарного розмінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.Про це пише Главком. Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.Україну на конференції представляють прем'єр-міністрта міністр закордонних справ. Також відомо про участь прем'єр-міністра Британії, президентки Єврокомісіїта держсекретаря США Ентоні Блінкена.Фон дер Ляєн перед конференцією підтвердила, що Євросоюз у 2024-2027 роках надасть Україні 54,58 млрд доларів фінансової допомоги.Очікується, що сотні компаній, представлених на конференції, підпишуться під обіцянкою взяти участь у повоєнному відновленні України.У програмі, оприлюдненій на сайті конференції, йдеться, що в перший день обговорюватимуть:- швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;- довгострокове відновлення;- реформи, необхідні для повоєнного відновлення та розвитку - торгівлі та інвестицій;- інвестиції в людський капітал;- відновлення та післявоєнну стратегію розвитку енергетики;- механізми страхування приватних інвестицій.План обговорення на другий день:- відновлення житла;- цифрове відновлення та розвиток технологічного сектора;- роль регіонів у відновленні України;- прискорення гуманітарного розмінування.

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