На Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя

19 червня 2023 року, в річницю загибелі воїна-захисника, в селі Радовичі на Волині відкрили меморіальну дошку.Про це повідомили у Павлівській громаді.Меморіальну дошку встановили на фасаді Радовичівської школи – філії Павлівського ліцею Павлівської сільської ради, де навчався патріот України.Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, друзі, вчителі, учні школи, односельчани.Скорботні заходи розпочалися в місцевій Свято-Успенській церкві, де відслужили заупокійну літію за загиблим захисником Володимиром. Після чого присутні попрямували до школи, де і відбулась церемонія відкриття меморіальної дошки. Освячення провели – настоятель місцевого храму отецьта настоятель Свято-Михайлівської церкви с.Павлівка отецьПочесне право відкрити меморіальну дошку було надано родині загиблого захисника.Слова співчуття висловив сільський голова. Під час церемонії перед присутніми виступила перша вчителька воїна-захисниката голова ГО «Герої не вмирають». Щемливу пісню заспівав народний аматорський вокальний колектив «Вінок з барвінку» клубу с.Радовичі. Керівник –Ведучий заходу учень Павлівського ліцеюВарто зауважити, що це вже друга меморіальна дошка, розміщена на фасаді цього навчального закладу. Такий же меморіальний знак відкрили на честь загиблого захисника Станіслава Потапчука, який загинув 26 серпня 2014 року у селі Хрящувате Краснодонського району Донецької області, також був випускником цієї школи.На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіальних дошок, які стали безсмертним символом пам’яті Героїв.