У Луцьку 6-річному сину Героя вручили посмертну нагороду тата. ФОТО





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Ордени і медалі, присвоєні посмертно, вручили родичам загиблих захисників України – їхнім батькам, дружинам і дітям.



Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Мартинюка Анатолія Михайловича (посмертно).



Нагороду отримав старший син загиблого захисника – 6-річний Дем’ян.



Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Кулю Олександра Леонідовича (посмертно).



Нагороду вручено батьку – Леоніду Леонідовичу.



Відповідно до наказу Міністра оборони України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “10 років сумлінної служби” нагороджено солдата Лук’янчука Олега Олександровича (посмертно).



Крім того, відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагодами” солдата Лук’янчука Олега Олександровича нагороджено медаллю “Захиснику Вітчизни”.



Медалі отримала дружина Олега Лук’янчука – Антоніна Анатоліївна.



Також лист-подяку командира військової частини А0998 полковника Івана Голішевського вручили Катерині Тимошевій – дружині військовослужбовця Іллі Тимошева, який проходить військову службу за призовом по мобілізації у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, за вірність військовій присязі, проявлений героїзм та патріотизм під час виконання бойових завдань.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 червня у Луцькраді відбулося вручення державних нагород військовослужбовцям, які віддали своє життя у війні з загарбницькою росією.Про це повідомили на сайті громади.Ордени і медалі, присвоєні посмертно, вручили родичам загиблих захисників України – їхнім батькам, дружинам і дітям.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно).Нагороду отримав старший син загиблого захисника – 6-річнийОрденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно).Нагороду вручено батьку –Відповідно до наказу Міністра оборони України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі медаллю “10 років сумлінної служби” нагороджено солдата(посмертно).Крім того, відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагодами” солдатанагороджено медаллю “Захиснику Вітчизни”.Медалі отримала дружинаТакож лист-подяку командира військової частини А0998 полковникавручили– дружині військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом по мобілізації у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, за вірність військовій присязі, проявлений героїзм та патріотизм під час виконання бойових завдань.

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