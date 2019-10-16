На підземні смітники у Луцьку витратять понад 90 мільйонів гривень





Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



У рамках програми передбачене облаштування нових майданчиків для збору сміття та належне утримання існуючих. Також у громаді планують удосконалити систему сортування відходів за видами матеріалів. У додатку до програми йдеться й про облаштування підземних контейнерів для збору побутових відходів.



Інший напрямок програми – реалізація системи управління побутовими відходами з максимальним вилученням вторинної сировини.



На сьогодні у громаді забезпечується стабільне та систематичне надання послуг із вивезення побутових відходів. На даний час обслуговується 297 контейнерних майданчиків загального користування, 1608 контейнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили програму оновлення локацій збору побутових відходів на території громади на 2023–2025. На її реалізацію планують витрати з бюджету понад 90 мільйонів гривень.Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Суспільне У рамках програми передбачене облаштування нових майданчиків для збору сміття та належне утримання існуючих. Також у громаді планують удосконалити систему сортування відходів за видами матеріалів. У додатку до програми йдеться й про облаштування підземних контейнерів для збору побутових відходів.Інший напрямок програми – реалізація системи управління побутовими відходами з максимальним вилученням вторинної сировини.На сьогодні у громаді забезпечується стабільне та систематичне надання послуг із вивезення побутових відходів. На даний час обслуговується 297 контейнерних майданчиків загального користування, 1608 контейнерів.

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