На підземні смітники у Луцьку витратять понад 90 мільйонів гривень

На підземні смітники у Луцьку витратять понад 90 мільйонів гривень
У Луцьку затвердили програму оновлення локацій збору побутових відходів на території громади на 2023–2025. На її реалізацію планують витрати з бюджету понад 90 мільйонів гривень.

Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Суспільне.

У рамках програми передбачене облаштування нових майданчиків для збору сміття та належне утримання існуючих. Також у громаді планують удосконалити систему сортування відходів за видами матеріалів. У додатку до програми йдеться й про облаштування підземних контейнерів для збору побутових відходів.

Інший напрямок програми – реалізація системи управління побутовими відходами з максимальним вилученням вторинної сировини.

На сьогодні у громаді забезпечується стабільне та систематичне надання послуг із вивезення побутових відходів. На даний час обслуговується 297 контейнерних майданчиків загального користування, 1608 контейнерів.

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Теги: Луцьк, підземні смітники
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