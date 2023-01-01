Буданов заперечив можливість ядерного удару рф





Про це повідомляє Кирила Буданова у коментарі на The Economist.



Він зазначив, що дев'ять років війни росії проти України дають йому можливість реально оцінювати загрози застосування ядерної зброї Москвою.



"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до рф, ідіотів у керівництві там не так багато", - заявив Буданов.



На його думку, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії та переформатування влади.



"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - наголосив розвідник.



Ядерні погрози росії



Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктатор Володимир Путін неодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв.



Українська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак - це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент США Джо Байден нещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки.



Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози. При цьому мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника Головного управління розвідки Міноборониу коментарі на The Economist.Він зазначив, що дев'ять років війни росії проти України дають йому можливість реально оцінювати загрози застосування ядерної зброї Москвою."Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до рф, ідіотів у керівництві там не так багато", - заявив Буданов.На його думку, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії та переформатування влади."Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - наголосив розвідник.Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктаторнеодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови Ради безпеки рфУкраїнська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак - це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент СШАнещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки.Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували Запорізьку АЕС

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію