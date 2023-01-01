Буданов заперечив можливість ядерного удару рф

Буданов заперечив можливість ядерного удару рф
Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози. При цьому мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у коментарі на The Economist.

Він зазначив, що дев'ять років війни росії проти України дають йому можливість реально оцінювати загрози застосування ядерної зброї Москвою.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до рф, ідіотів у керівництві там не так багато", - заявив Буданов.

На його думку, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії та переформатування влади.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - наголосив розвідник.

Ядерні погрози росії

Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктатор Володимир Путін неодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв.

Українська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак - це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент США Джо Байден нещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки.

Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.

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Теги: Росія, Україна, війна, ядерна зброя
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Заперечували що і війна буде
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