Зеленський про наступ: «Йде нелегко, бо 200 тисяч квадратних кілометрів заміновано»

Зеленський про наступ: «Йде нелегко, бо 200 тисяч квадратних кілометрів заміновано»
Президент Володимир Зеленський пояснив, що однією з причин уповільнення наступу збройних сил є замінована російськими окупантами значна територія.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише Українська правда.

"Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікує результатів вже зараз. Це не так", - йдеться в повідомленні.

За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів української території заміновані російськими військами.

"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ на передовій.

У Пентагоні, коментуючи хід наступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.

Як повідомила Ганна Маляр, ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна, наступ
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