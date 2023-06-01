Стало відомо, хто підірвав Каховську ГЕС





Про це пише Михайла Подоляка.



"Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин - 205 мотострілецька". - йдеться в повідомленні.



Подоляк нагадав, що згідно з Женевською конвенцією підрив ГЕС - це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.



Як встановив аналіз "Української правди", — представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил рф базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу.



Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії.



Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022. Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині.



Нагадаємо, що



Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро опинилися села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням.



Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.



Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.



Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.



На фото: КОМАНДИР 205-Ї БРИГАДИ РФ ШАНДУРА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил рф.Про це пише Українська правда з посиланням на радника глави Офісу президента"Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин - 205 мотострілецька". - йдеться в повідомленні.Подоляк нагадав, що згідно з Женевською конвенцією підрив ГЕС - це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.Як встановив аналіз "Української правди", — представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил рф базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу.Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії.Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022. Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині.Нагадаємо, що у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС , зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро опинилися села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням.Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.Президентскликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію