На Волині п'яний чоловік викрав велосипеди у 10-річного хлопчика та його матері

У Ковелі патрульні виявили чоловіка, який викрав велосипеди у 10-річного хлопчика та його матері.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 5 червня, близько 15-ї години патрульним надійшло повідомлення про грабіж на бульварі Лесі Українки. У повідомлення йшлося, що кілька хвилин тому до місцевої жительки та її сина підійшов невідомий чоловік в алкогольному сп’янінні та відкрито заволодів велосипедом дитини. Громадянин просто забрав його у хлопчика та поїхав, не реагуючи на зауваження.Матір наздогнала зловмисника та відібрала транспортний засіб. Однак, чоловік таким самим способом заволодів і її велосипедом. Жінці знову вдалося повернути свій транспорт, а от грабіжника вона зупинити вже не змогла.Патрульні швидко зреагували на звернення та обстежили прилеглу територію. Невдовзі вони виявили чоловіка, який повністю підходив під орієнтування. Під час спілкування останній зізнався, що дійсно викрадав велосипеди, адже хотів доїхати додому.На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, якій і передали громадянина.