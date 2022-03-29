Лучанин проведе 7 років за ґратами за крадіжку запальничок





Вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пишуть



Грабіж трапився 10 жовтня у магазині «Світанок» на вулиці Польовій, 3Б у Луцьку. Артур Т. відкрито викрав з торгівельного прилавку підставку із запальничками в кількості 30 штук. Сума збитків – 510 гривень.



Своїми діями раніше судимий лучанин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України. Однак на суді своєї вини він не визнав. Обвинувачений зазначив, що дійсно вкрав запальнички, але за його діями ніхто не спостерігав, він спокійно вийшов з магазину. Тож лучанин заперечив кваліфікацію кримінального правопорушення, адже мав умисел на таємну крадіжку. Злочинець стверджував, що не чув та не бачив, коли його просили повернути викрадене.



Однак продавці, які були свідками грабежу, сказали зовсім інше. З їхніх слів, вони намагалися перешкодити грабіжнику, кричали та бігли за ним. Але чоловік говорив, що йому за це нічого не буде.



Врахувавши всі обставини справи та дослідивши докази, суд визнав Артура Т. винним та позбавив його волі на сім років, приєднавши місяць невідбутого покарання за іншим вироком.

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