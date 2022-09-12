15-річний хлопець з гаража викрав у 92-річного волинянина мотоцикл «Дельта»

Поліцейські оперативно викрили зловмисника, який заволодів мотоциклом пенсіонера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 5 червня, до поліції надійшло звернення від 92-річного жителя села Сусваль, що на Володимирщині, про викрадення мотоцикла «Дельта». Як з’ясувалося, крадіжку транспорту було вчинено у період з 3 по 5 червня. Зловмисник незаконно проник у гаражне приміщення та поцупив звідти транспортний засіб.На місці події працювала слідчо-оперативна група Володимирського районного відділу поліції. Правоохоронці ретельно зібрали речові докази, слідову інформацію, опитали свідків та вже за декілька годин з’ясували, що до заволодіння транспортом причетний 15-річний місцевий житель. Мотоцикл вилучили за місцем проживання підлітка.Наразі за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим з проникненням у приміщення, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.