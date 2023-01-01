Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 7–11 червня

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми розповідаємо про них першими!«Ми всі – діти однієї держави, у нас спільна історія і майбутнє, а найголовніше – багато схожого у стосунках із росією. Я, коли розпочала вивчати матеріали, то була вражена цим – їх (кримських татар) столітями намагалися стерти з лиця землі, як і нас.Неможливо знищити народ, який береже свою культуру, історію, пам'ять... Попри сторіччя репресій, що тривають і досі, кримськотатарський народ живий та бореться, а ми запрошуємо доторкнутися до кримських джерел у театрі», – режисерка-постановниця– про документально-художній проєкт, який покажуть у театрі 7 червня о 18:00.Зауважимо, що подія відбудеться за участю студентів акторського курсу ВФККМ ім. І. Ф. Стравінського, а усі отримані гроші будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.Містичної ночі на Івана Купала відбуваються незвичайні події: молода графиня Жюлі залишається на гуляння разом зі слугами, замість того, щоб їхати у гості із батьком-графом, а лакей Жан, що усе життя плекав солодку мрію «піднятися», зненацька починає зауважувати на собі зацікавлені погляди господині. Його неоголошена наречена, кухарка Крістіна, не готова віддати своє щастя «без бою», навіть якщо йдеться про боротьбу із власною пані... Чим же обернеться такий «нерівносторонній» любовний трикутник? Яке темне минуле приховує багата графська родина? І хто винен у тому, що люди, які оточують, не виправдовують наші очікування?У театрі пропонують зазирнути у картини чужої свідомості, відчути енергію шалених купальських танців та знайти відповідь на запитання: як воно – бути іншим? І для кого кінець цієї історії насправді буде щасливим?Драма інакшості– 8 червня о 18:00.Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживе на сцені театру.На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші?Знайти відповіді на ці запитання можна на прем'єрному показі драматичної поеми, що відбудеться у суботу, 10 червня о 18:00.У неділю, 11 червня, о 12:00 запрошують наймолодших глядачів переглянути– історію одного вдалого святкування. Присутні дізнаються, що станеться, якщо не коритися звичкам, будучи частиною елітної родини, яка псує життя покоління, що підростає. Ця весела феєрія – приклад, як зробити крок назустріч змінам, вона про прагнення до досягнень, а також про спробу пошуку справжнього себе у навколишньому світі.У погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують відпочити у його маєтку. Головна умова – без жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості приїздять рідні сестри власника будинку та ще й не самі: з ними – непересічні служниці. Про те, як одну із них, юну панну Зосю терміново видавали заміж за вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – власника маєтку, і як він не поспішав прощатися із холостяцьким життям, а ще, якою була боротьба дам проти гусарів, і чи переможе любов, попри інтриги і суперечки, є нагода подивитись у музичній комедіїна основній сцені театру у неділю, 11 червня, о 18:00.