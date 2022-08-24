Зеленський повідомив результати термінового засідання РНБО





О 02:50 ночі Володимир Зеленський за результатами термінового засідання Ради національної безпеки та оборони, зазначивши при цьому, що у зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів. Зараз задіяні всі служби щоб військові, щоб врятувати людей.



"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", – наголосив Зеленський.



Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт. "До жорсткої відповідальності", - наголосив він.



Нагадаємо,

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