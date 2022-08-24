Зеленський повідомив результати термінового засідання РНБО

Зеленський повідомив результати термінового засідання РНБО
На засіданні РНБО сьогодні погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт.

О 02:50 ночі російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС, за що країна-агресор має відповісти, - про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами термінового засідання Ради національної безпеки та оборони, зазначивши при цьому, що у зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів. Зараз задіяні всі служби щоб військові, щоб врятувати людей.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", – наголосив Зеленський.

Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт. "До жорсткої відповідальності", - наголосив він.

Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: РНБО, Каховська ГЕС, росія, підрив
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