У Міноборони повідомили, чи вплинув підрив ГЕС на позиції ЗСУ





На півдні росіяни перебувають в обороні. Про це Ганна Маляр.



"До речі, зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом", – наголосила заступниця міністра оборони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдалися до підриву Каховської ГЕС, аби стримати заступ українських військ. Проте ворог не зможе досягти своїх цілей.На півдні росіяни перебувають в обороні. Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України"До речі, зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом", – наголосила заступниця міністра оборони.

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