У Міноборони повідомили, чи вплинув підрив ГЕС на позиції ЗСУ

У Міноборони повідомили, чи вплинув підрив ГЕС на позиції ЗСУ
Російські окупанти вдалися до підриву Каховської ГЕС, аби стримати заступ українських військ. Проте ворог не зможе досягти своїх цілей.

На півдні росіяни перебувають в обороні. Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"До речі, зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом", – наголосила заступниця міністра оборони.

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Теги: Каховська ГЕС, підрив, ЗСУ
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