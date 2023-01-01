На Яворівському полігоні двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони, – СБУ

На Яворівському полігоні двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони, – СБУ
СБУ викрила агентурну мережу російського ГРУ, яка шпигувала за Силами оборони на Яворівському полігоні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Львівщині. Під час комплексних заходів нейтралізовано агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ).

Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.

Кожен з них мав свою «лінію» розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери.

Встановлено, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону.

Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
На Яворівському полігоні двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони, – СБУ

Ще одна учасниця агентури ГРУ намагалася передати своєму «куратору» відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.
На Яворівському полігоні двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони, – СБУ

Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він «зливав» воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).
На Яворівському полігоні двоє військових та лікарка шпигували за Силами оборони, – СБУ

Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Тривають слідчі дії для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: Росія, Україна, війна, Яворівський полігон
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