На Волині чоловік вночі вкрав велосипед з під’їзду будинку
Сьогодні, 12:00
Ковельські поліцейські встановили зловмисника, який в нічну пору доби викрав велосипед з під’їзду.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
До поліції надійшов виклик від жительки м. Ковель про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку. Сума завданого збитку становила близько шести тисяч гривень.
Працівники відділу кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 39-річний місцевий мешканець.
Викрадений велосипед вилучено.
Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За вчинену крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
До поліції надійшов виклик від жительки м. Ковель про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку. Сума завданого збитку становила близько шести тисяч гривень.
Працівники відділу кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 39-річний місцевий мешканець.
Викрадений велосипед вилучено.
Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За вчинену крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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