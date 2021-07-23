На Волині чоловік вночі вкрав велосипед з під’їзду будинку

Ковельські поліцейські встановили зловмисника, який в нічну пору доби викрав велосипед з під’їзду.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.До поліції надійшов виклик від жительки м. Ковель про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку. Сума завданого збитку становила близько шести тисяч гривень.Працівники відділу кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 39-річний місцевий мешканець.Викрадений велосипед вилучено.Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.За вчинену крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує до 8 років позбавлення волі.