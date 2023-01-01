Росія обстрілює Херсон, де триває евакуація людей після підриву Каховської ГЕС: є поранені

Росія обстрілює Херсон, де триває евакуація людей після підриву Каховської ГЕС: є поранені
Російська федерація обстрілює Херсон, куди евакуюють людей із небезпечних населених пунктів внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія - країна-терорист. Без сумніву!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. У Херсонські ОВА зазначили, що наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють.

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Теги: Херсон, евакуація, росіяни, обстріл
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