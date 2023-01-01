Поляк приїхав до Луцька, щоб передати авто для військових

У Луцьк до волонтерського штабу "Ангар" приїхав громадянин Польщі, щоб особисто передати авто. Для українських військових він привіз Volkswagen Passat.Про це повідомили на сторінці штабу.Чоловіка звуть. Він хотів особисто приїхати в Україну і через знайомих знайшов контакти ангарівців.Машину уже готують до відправки на передову."Як виявилось, вони не просто привезли машину, а ще й перед виїздом влаштували збір. І доукомлектували машину пледами і іншими ніштячками, які будуть корисні для Сил oборони України. А також частину допомоги передали злотими", – додали волонтери.Волонтери подякували чоловіку і подарували йому на згадку про Україну кераміку ручної роботи від волинських майстрів.