Поляк приїхав до Луцька, щоб передати авто для військових
Сьогодні, 11:25
У Луцьк до волонтерського штабу "Ангар" приїхав громадянин Польщі, щоб особисто передати авто. Для українських військових він привіз Volkswagen Passat.
Про це повідомили на сторінці штабу.
Чоловіка звуть Павел Ґзік. Він хотів особисто приїхати в Україну і через знайомих знайшов контакти ангарівців.
Машину уже готують до відправки на передову.
"Як виявилось, вони не просто привезли машину, а ще й перед виїздом влаштували збір. І доукомлектували машину пледами і іншими ніштячками, які будуть корисні для Сил oборони України. А також частину допомоги передали злотими", – додали волонтери.
Волонтери подякували чоловіку і подарували йому на згадку про Україну кераміку ручної роботи від волинських майстрів.
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Про це повідомили на сторінці штабу.
Чоловіка звуть Павел Ґзік. Він хотів особисто приїхати в Україну і через знайомих знайшов контакти ангарівців.
Машину уже готують до відправки на передову.
"Як виявилось, вони не просто привезли машину, а ще й перед виїздом влаштували збір. І доукомлектували машину пледами і іншими ніштячками, які будуть корисні для Сил oборони України. А також частину допомоги передали злотими", – додали волонтери.
Волонтери подякували чоловіку і подарували йому на згадку про Україну кераміку ручної роботи від волинських майстрів.
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