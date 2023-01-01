Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу
Сьогодні, 10:55
У Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яка добу вважалася безвісти зниклою.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У неділю, 4 червня, близько 17-ї години патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській перебуває розгублена жінка. За словами заявників, вона заблукала та не знає, як дістатися додому.
Патрульні поліцейські одразу ж виїхали на місце події. Там вони й справді виявили громадянку, що була дезорієнтована. Щоправда, назвати своє ім’я, прізвище та адресу змогла.
Інспектори з’ясували, що жінка має проблеми з ментальним здоров’ям. Ще добу тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, її розшукували рідні та вже повідомили про зникнення родички в поліцію.
"Інспектори доставили громадянку до місця проживання та передали сестрі. Дякуємо заявникам за те, що не пройшли повз, адже саме небайдужість робить нас справжніми людьми", - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У неділю, 4 червня, близько 17-ї години патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській перебуває розгублена жінка. За словами заявників, вона заблукала та не знає, як дістатися додому.
Патрульні поліцейські одразу ж виїхали на місце події. Там вони й справді виявили громадянку, що була дезорієнтована. Щоправда, назвати своє ім’я, прізвище та адресу змогла.
Інспектори з’ясували, що жінка має проблеми з ментальним здоров’ям. Ще добу тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, її розшукували рідні та вже повідомили про зникнення родички в поліцію.
"Інспектори доставили громадянку до місця проживання та передали сестрі. Дякуємо заявникам за те, що не пройшли повз, адже саме небайдужість робить нас справжніми людьми", - наголошують у патрульній поліції.
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