Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу

Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу
У Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яка добу вважалася безвісти зниклою.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У неділю, 4 червня, близько 17-ї години патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській перебуває розгублена жінка. За словами заявників, вона заблукала та не знає, як дістатися додому.

Патрульні поліцейські одразу ж виїхали на місце події. Там вони й справді виявили громадянку, що була дезорієнтована. Щоправда, назвати своє ім’я, прізвище та адресу змогла.

Інспектори з’ясували, що жінка має проблеми з ментальним здоров’ям. Ще добу тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, її розшукували рідні та вже повідомили про зникнення родички в поліцію.

"Інспектори доставили громадянку до місця проживання та передали сестрі. Дякуємо заявникам за те, що не пройшли повз, адже саме небайдужість робить нас справжніми людьми", - наголошують у патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульна поліція, жінка, зникла безвісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляк приїхав до Луцька, щоб передати авто для військових
Сьогодні, 11:25
Пожежі на Волині: горіла лазня та два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу
Сьогодні, 10:55
Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:50
На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли 83-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 83-річній бабусі, яка заблукала
22 травень, 15:55
У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції У Луцьку п'яний як чіп водій сам зателефонував поліції
14 квітень, 17:30
За добу у Луцьку та Ковелі патрульні затримали 3 чоловіків з наркотиками. ФОТО За добу у Луцьку та Ковелі патрульні затримали 3 чоловіків з наркотиками. ФОТО
07 квітень, 13:00
У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості У Луцьку п'яного як чіп водія затримали за перевищення швидкості
20 березень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поляк приїхав до Луцька, щоб передати авто для військових
Сьогодні, 11:25
 0
Пожежі на Волині: горіла лазня та два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
 0
Вважалася безвісти зниклою: у Луцьку патрульні повернули рідним жінку, яку розшукували вже добу
Сьогодні, 10:55
 0
Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8