Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль

Через підрив дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль
Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС.
Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

"Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи. Зараз наше першочергове завдання — допомогти людям у районах затоплення", - наголосив прем’єр-міністр України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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